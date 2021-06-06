Последние новости на утро 6 июня 2021: Трамп обвинил Байдена в бездействии в отношении "Северного потока - 2"

Важные новости утра 6 июня 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 6 июня 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу Белого дома в бездействии относительно российского проекта "Северный поток - 2". Он отметил, что при нем политика с Россией была более жесткая. Трамп сказал, что Байден после своего прихода остановил строительство американского газопровода, что стало причиной потери мест 48 тысяч человек, но при этом закрыл глаза на строительство российской газовой трубы. Экс-президент считает, что "Россия и Китай насмехаются над США" при нынешнем президенте, чего не было ранее.

Президент России Владимир Путин опроверг мнение о политическом использовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Глава российского государства назвал такие версии "чушью". Президент подчеркнул, что так говорят люди, которые далеки от политики. Подобные обвинения выдвигаются ради конкурентной борьбы, считает президент.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что менее одного процента граждан, сделавших прививку от коронавируса, подвержены заражению. По его словам это слишком мало, чтобы испытывать беспокойство. Министр отметил, что на 100% не может защитить ни одна вакцина в мире.

Сотрудники ГИБДД без формы смогут фиксировать опасное вождение и разговор по телефону. Отмечено, что при этом они не могут останавливать нарушителей, но имеют право передать информацию о них следующему патрулю.

Сотрудники ФСИН получили право объявлять официальное предостережение подозреваемым, обвиняемым и заключённым. Изменения внесены в федеральные законы "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", а также в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.

Россияне выступили за ограничение скорости самокатов. По мнению граждан нашей страны, этот вид транспорта стал опасным в использовании из-за скорости, которую он может развивать. За ограничение выступили 49% респондентов опроса, имеющегося в распоряжении kp.ru.