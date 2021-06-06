Пушков оценил новую форму сборной Украины по футболу

Пушков: Крым достался Украине по ошибке, а был утрачен ею по собственной глупости Фото: Иван МАКЕЕВ

Украина напрасно решила нанести изображение Крыма на новую форму своей сборной по футболу. Об этом в воскресенье, 6 июня, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что полуостров достался Украине по ошибке, а затем «был утрачен ею по собственной глупости».

- Украина напрасно решила нанести контур полуострова на футболки своих спортсменов. Вернуть Крым это ей не поможет. Крым достался Украине по ошибке, а был утрачен ею по собственной глупости. Он безвозвратно утерян украинской стороной. От него остался для Украины лишь контур, - отметил Алексей Пушков.

Как сообщал сайт kp.ru, на новой форме украинских футболистов разместили изображение границ Украины, в которые включили Крым, являющийся частью России с 2014 года, а также самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это отчаянной художественной акцией.