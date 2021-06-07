Песков прокомментировал заявление о финансировании "бизнесменом из РФ" Telegram-канала Nexta

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Либо сам Роман Протасевич, либо официальный Минск должны пояснить заявление о финансировании бизнесменом из России Telegram-канала Nexta. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне белорусский телеканал ОНТ показал заявление Протасевича - бывшего главного редактора Telegram-каналы Nexta, признанного в Белоруссии экстремистскими. Он, в частности, сказал, что канал финансировала компания, связанная с Уралом и горной добычей. Компанию и российского олигарха он не назвал.

Песков напомнил, что связанный с Уралом бизнесмен Дмитрий Мазепин сказал, что никакого отношения к этому не имеет и иметь не может. «Наверное, Протасевич говорил о ком-то другом. Мы не знаем, о ком. Он не уточнил, и белорусская сторона не уточнила. Такие претензии и обвинения прозвучали, наверное, должно последовать какое-то уточнение», - заявил представитель Кремля.

Напомним, Романа Протасевича находился на борту лайнера Ryanair, который экстренно приземлился в Минске в минувшие воскресенье, 23 мая. Как писал сайт kp.ru, ранее он дал признательные показания по факту организации массовых беспорядков в белорусской столице после президентских выборов.