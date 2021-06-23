Захарова: посол Великобритании будет вызван в МИД РФ из-за инцидента с эсминцем в Чёрном море Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Посол Великобритании будет вызван в российское министерство иностранных дел из-за инцидента с британским эсминцем в Черном море. Об этом в среду, 23 июня, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова в ходе брифинга.

- Мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию. В МИД будет вызван британский посол в связи с пограничным инцидентом у Крыма, - отметила она.

Напомним, сегодня утром российское министерство обороны сообщило, что эсминец Defender Великобритании нарушил государственные границы РФ, на три километра подойдя к мысу Фиолент. Команда британского корабля получила несколько предупреждений, после чего российское сторожевое судно выполнило предупредительную стрельбу. Самолет Су-24М Черноморского флота для пресечения действий британского корабля сбросил по курсу его движения четыре бомбы.

После данного инцидента в российское министерство иностранных дел был вызван для разъяснения ситуации военный атташе Великобритании.

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