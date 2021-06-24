Пентагон надеется, что США смогут обсуждать с Россией военные технологии, которые влияют на стратегическую стабильность Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов рассчитывают, что на основе достигнутых в ходе женевского саммита договоренностей смогут обсуждать с представителями России все военные технологии, которые влияют на стратегическую стабильность.

Об этом заявил заместитель американского министра обороны по политическим делам Колин Кол, выступая на онлайн-конференции Фонда Карнеги в Вашингтоне.

«Мне кажется, отчасти диалог по стратегической стабильности представляет собой возможность, откровенно говоря, обеим сторонам транспарентно изложить свои взгляды на то, какие технологии каждая из них рассматривает как посягающие на стратегическую стабильность», - в частности, сказал замглавы Пентагона.

По мнению Кола, «у переговоров по стратегической стабильности будет существенный ядерный компонент». Он также сообщил, что представители США «все еще консультируются с россиянами относительно того, как в конечном счете вложить в это другие технологии – как уже существующие, так и создающиеся, –способные иметь последствия для стратегической стабильности», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, встреча президентов двух стран в Женеве состоялась 16 июня. После саммита оба лидера государств пообщались с журналистами, и каждый из них представил свое видение итогов этих переговоров.

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