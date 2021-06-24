Синоптики предупредили о 36-градусной жаре в Москве 24 июня 2021

Жители Москвы страдают от невыносимой жары уже несколько дней Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 24 июня, в Москве будет еще жарче, чем в предыдущие дни. По прогнозам синоптиков, сегодня днем в городе ожидается от +34°C до +36, без осадков и с небольшой облачностью. Только к вечеру станет полегче, а в ночь на пятницу столбики термометров опустятся до отметки +20 градусов.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары сохранится в столичном регионе по меньшей мере до 14:00 пятницы, 25 июня.

«Аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на семь – десять градусов», - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вот уж несколько дней подряд москвичи и гости столицы изнывают от «африканского» зноя, похолодание и дожди обещают только на следующей неделе. Медики советуют не выходить на улицу в дневное время, когда есть опасность солнечных ударов.