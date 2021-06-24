Роспотребнадзор обязал привить 60% занятых в сфере доставки в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московское управление Роспотребнадзора обязало привить 60 процентов занятых в сфере доставки. Соответствующее постановление опубликовано на сайте управления ведомства по столице.

Напомним, ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева объявила о необходимости провести вакцинацию 60 процентов работников в сфере услуг. В тот же день об обязательной вакцинации для сотрудников данной сферы сообщили и в Московской области. Позже такую же меру ввели в ряде других регионах страны

Как писал сайт kp.ru, подлежащие обязательной вакцинации работники могут отказаться от прививок, однако при отсутствии медицинских противопоказаний они должны быть отстранены от работы. При этом, как пояснили в Оперштабе, в период отстранения от работы непривитым от коронавирусной инфекции сотрудникам зарплата начисляется не будет. Кроме того, в этот период не включается в стаж, дающий право на отпуск.