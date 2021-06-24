ФСБ опубликовала видео нарушения госграницы России британским эсминцем Defender Фото: REUTERS

Российская Федеральная служба безопасности опубликовала видео инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море. Кадры предупредительной стрельбы, которую произвел российский сторожевой корабль, пытаясь заставить судно ВМС Великобритании покинуть территориальные воды России, ведомство показало в четверг, 24 июня.

На кадрах российские силовики неоднократно требуют от британского эсминца покинуть российские территориальные воды, а после нескольких предупреждений открывают предупредительный огонь

Напомним, вчера, 23 июня, Черноморский флот ВМФ совместно с пограничной службой ФСБ остановили нарушение государственной границы России со стороны британского эсминца Defender. Иностранное военное судно пересекло госграницу нашей страны и вошло в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра. Команда британского корабля получила несколько предупреждений от российской береговой охраны, но не отреагировала на них. По ходу эсминца были сброшены несколько авиабомб, только после этого корабль покинул территориальные воды России.

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