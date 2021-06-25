Кремль: Москва сожалеет об отказе ЕС от саммита с Россией

Москва сожалеет об отказе ЕС от саммита с Россией, заявил Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские власти с сожалением восприняли отказ Евросоюза от саммита с Россией и решение ЕС ввести новые санкции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин по-прежнему заинтересован в налаживании рабочих отношений с Брюсселем. Как отметил Песков, в этом вопросе Россия готова пойти так далеко, насколько к этому готовы в Европе

Как писал сайт kp.ru, лидерам стран ЕС не удалось прийти к единому мнению по поводу предложения пригласить Путина на общую встречу глав государств и правительств стран содружества. С такой инициативой ранее выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

В пятницу, 25 июня, ЕС решил продлить экономические санкции против России на шесть месяцев.