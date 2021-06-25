В России 12% госпитализированных с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии Фото: Артем КИЛЬКИН

В России порядка 12% госпитализированных с коронавирусом пациентов находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета правительства РФ.

Как отметил глава Минздрава, если в первую волну коронавируса чаще всего болели граждане старше 40 лет, то теперь отмечается увеличение заболеваемости среди лиц в возрасте от 26 до 40 лет. Прирост в этой категории составил более 26%.

Как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки выявлено 20 393 случая заражения коронавирусом. Больше всего случаев выявил в Москве — 7 916.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение направить на борьбу с коронавирусом 25 миллиардов рублей. Глава кабмина отметил, что эпидситуация в стране остается сложной, поэтому поддержать систему здравоохранения особенно важно. Он заявил, что скорость распространения коронавирусной инфекции на территории России увеличивается, в том числе за счет мутаций.