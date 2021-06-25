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Общество25 июня 2021 18:31

Видео, как полиция Москвы пресекает продажу поддельных справок о вакцинации, опубликовало МВД

В ходе проверочной закупки полицейские смогли купить справку о наличии противопоказаний от прививок
Ксения АНУФРИЕВА
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Видео, как полиция Москвы пресекает продажу поддельных справок о вакцинации, опубликовало МВД

Видео, как полиция Москвы пресекает продажу поддельных справок о вакцинации, опубликовало МВД

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и полиция Северо-Западного и Южного округов выявили факты продажи фиктивных медицинских документов, в том числе предоставляющих освобождение от вакцинации против коронавируса. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщается на официальном сайте МВД России.

Полицейские во время проверочной закупки приобрели справку о наличии противопоказаний от прививок, которая якобы была выдана аллергологом одной из московских поликлиник. Задержанная правоохранителями жительница города объяснила, что просто работает курьером, хотя официально в службе курьерской доставки она не трудоустроена.

- При доставлении ее в отдел полиции она попыталась удалить фрагмент переписки в мессенджере на смартфоне. Кроме того, полицейские на юге Москвы зафиксировали продажу 33-летним гражданином справки со штампами и реквизитами одной из коммерческих клиник, в которой говорилось о высоком количестве антител к коронавирусу. Оба документа являлись поддельными, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Правоохранители в настоящее время выявляются соучастников этих преступлений.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее адвокат Ольга Десятова сообщила, что статья 327 Уголовного кодекса России предусматривает ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, в том числе медицинских. За использование заведомо подложного документа нарушителям грозит штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы или арест до шести месяцев.

В Москве выявили факты продажи поддельных справок об освобождении от вакцинации

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