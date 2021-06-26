Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 26 июня 2021 года

Певица МакSим. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Состояние здоровья певицы МакSим остается стабильно тяжелым. 38-летняя артистка вот уже неделю находится в коме. Жизнь Марины Абросимовой (настоящее имя певицы) поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких.

Напомним, МакSим стало плохо во время концерта в Казани 12 июня. Спустя пару дней она была госпитализирована в больницу. Первое время тесты не подтверждали коронавирус. Позже в окружении артистки рассказали, что тесты делать перестали так как "есть понимание по лечению, и врачи занимаются своей работой".

- О прогнозах вывода с ИВЛ пока рано говорить, потому что для этого должны быть улучшения. Показатели должны быть лучше, - говорит помощница артистки Яна Богушевская.

Ранее Богушевская сообщала поклонникам, что за их кумиром круглосуточно следят специалисты.

По информации проекта Baza, пациентку перевели в условную группу «КТ–4». У нее – более 75% поражения легких.

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