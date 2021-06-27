Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 27 июня 2021 года

Певица МакSим Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врачи продолжают бороться за жизнь певицы Марины Абросимовой (известной также как МакSим), которая уже неделю остается в коме без заметных улучшений. Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 27 июня 2021 года.

Последние дни жизнь МакSим поддерживал аппарат искусственной вентиляции легких. Напомним, певице стало плохо во время концерта в Казани 12 июня. Через несколько дней ее госпитализировали с диагнозом вирусная пневмония. Тесты не выявили заподозренный коронавирус, тем не менее, в окружении артистки рассказали, что у врачей "есть понимание по лечению, и они занимаются своей работой".

Чтобы стабилизировать состояние артистки, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Ожидалось, что в случае улучшение состояния, певицу постепенно выведут из комы, однако, как удалось выяснить kp.ru, несколько дней назад МакSим резко стало хуже. Пару дней назад ее перевели на ЭКМО, так как ИВЛ уже не справлялся.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация или ЭКМО представляет собой метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности. Врачи пока воздерживаются от прогнозов, но рассчитывают на лучшее.