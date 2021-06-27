Вильфанд предупредил москвичей об опасной жаре днем 28 июня 2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей об опасной жаре в понедельник, 28 июня. Градусник термометра, по словам синопика, днем поднимеся до 32 градусов.

"Полчаса назад выпустили шторм-предупреждение по Москве о том, что температура будет до 30-32 градусов в первой половине дня", - сказал Вильфанд РИА Новости.

Он также отметил, что к вечеру температура немного понизится, но посоветовал беречь здоровье и не находиться под открытым солнцем.

Ранее портал kp.ru сообщал о рекордной для июня жаре. Так, в середине этой недели столбики термометра местами в столичном регионе поднимались до 34,7 градусов. Специалисты отметили, что такой жары в Москве не было в июне 143 года.

Министр здравоохранения посоветовал гражданам не употреблять в жару алкоголь и сладкую газировку.