МИД Чехии призвал к построению отношений с Россией на взаимном уважении. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил, что отношения Чехии с Россией должны быть построены на взаимном уважении и носить прагматичный характер.

"Невозможно представить, чтобы у нас не было отношений с Россией. Они должны быть построены на взаимном уважении и, насколько возможно, должны носить прагматичный характер. Решение о том, в каком направлении эти отношения будут развиваться, на мой взгляд, должен принять уже следующий состав правительства (утвержденный по итогам парламентских выборов 8-9 октября этого года)", - сказал Кулганек журналистам.

По словам министра, Россия должна исключить республики из списка недружественных стран прежде чем вести конструктивный диалог.

Напомним, что Россия внесла Чехию в список недружественных стран, после обвинения в якобы причастности спецслужб РФ ко взрывам в Врбетице в 2014 году. Прага на фоне обвинений выслала из страны 18 представителей дипломатического ведомства. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Ранее в воскресение президент Чехии Земан допустил вероятность нескольких причин взрывов в 2014 году. Он указал на то, что из предполагаемых причин нельзя исключать халатное отношение с боеприпасами, и возможное скрытие финансовой недостачи или кражи оружия.