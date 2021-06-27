В Гамалеи рассказали о высоком проценте летальности вируса Нипах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал информацию о выявленном в Индии вирусе Нипах. Он отметил, что инфекция не имеет эпидемического потенциала.

По словам ученого, вспышки инфекции происходили на протяжении последних 20 лет, но вирус активно не передается от человека к человеку. Самая масштабный всплеск зафиксировали в 1999 году — тогда заразились 250 человек.

"Там от 40 до 75 процентов, даже до ста процентов людей погибало. Заболевание это как энцефалит, тяжелый энцефалит. Воспаление мозга", — заявил вирусолог в беседе с телеканалом "360", подтвердив высокую летальность вируса.

Ранее журналисты kp.ru пообщались с микробиологом, доктором медицинских наук Владиславом Жемчуговым о том, насколько опасен вирус Нипах, и стоит ли его опасаться россиянам. Он отметил, что вирус низко контагиозный и слабо заразный. Жемчугов рассказал, что летальность инфекции высокая – около 75%. По его словам, ученым еще предстоит работа над вакциной от этого вида вируса.