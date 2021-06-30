Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 30 июня 2021 года

Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 30 июня 2021 года Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица МакSим вот уже две недели находится в больнице. По решению врачей, артистка была подключена к ИВЛ из-за осложнений вызванных поражением легких. Марина Абросимова (настоящее имя) все еще находится в медикаментозной коме. Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 30 июня 2021 года.

Люди из окружения певицы редко дают комментарии СМИ. Ее представитель сообщает о состоянии артистки лишь раз в несколько дней. Тем временем журналистам удалось выяснить, что МакSим борется не только с пневмонией, но и имеет признаки серьезного заболевания, поражающего печень.

Также стало известно, что женщину перевели с аппарата искусственной вентиляции легких на систему ЭКМО (ЭкстраКорпоральная Мембранная Оксигенация).

- Когда пациента переводят на ЭКМО, это говорит о том, что ему стало хуже, - объяснил kp.ru врач-реаниматолог Александр Патрикеев.

Медик добавил, что ЭКМО - это искусственные легкие, которые самостоятельно насыщают кровь кислородом. Этот метод лечения используют только в крайних случаях.

Накануне стало известно о смерти режиссера музыкальных клипов МакSим и других известных артистов Вадима Шатрова. Его жена сообщила, что причиной смерти стал Covid-19. Последней работой клипмейкера стало видело на песню «Спасибо» певицы МакSим.

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