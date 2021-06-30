Владимир Путин ответит на вопросы россиян на Прямой линии

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 30 июня, президент России Владимир Путин ответит на вопросы граждан нашей страны на традиционной Прямой линии. Общение главы государства с россиянами начнется в полдень – в 12:00 по московскому времени.

Жители России могут задать свои вопросы на сайте moskva-putinu.ru или через специальное мобильное приложение «Москва – Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира. Ранее сообщалось, что в этом году президент будет вести Прямую линию не из Кремля, а из Центра международной торговли.

Напомним, как писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что главной темой поступающих от людей вопросов стал коронавирус, а также вакцинация против COVID-19. Ожидается, что президент объяснит все плюсы и минусы.

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