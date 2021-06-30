Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным началась

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 30 июня, началась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию.

Традиционное общение российского лидера с гражданами проходит в этом году без аудитории.

Как писал сайт kp.ru, задать свой вопрос российскому лидеру мог любой желающий через специальное мобильное приложение «Москва - Путину», которое также позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией во время эфира. Кроме этого, свои вопросы граждане могли отправить через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Текстовые и видеовопросы направить могли пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» - в официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова основной темой вопросов на прямой линии с президентом в текущем 2021 году стала пандемия коронавирусной инфекции.