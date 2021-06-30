Путин дал высокую оценку результатам развития сельского хозяйства в России

Владимир Путин. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии дал высокую оценку результатам развития сельского хозяйства в стране.

«Мы гордимся результатами работников сельского хозяйства - все растет», - отметил глава государства.

Путин уточнил, что необходимо «доработать» по овощам и фруктам, а в целом поддержка работников сельского хозяйства - 350 миллиардов рублей, из которых 35 миллиардов - соцразвитие села, 70 миллиардов - чтобы возвращать земли в сельхозназначение, и там же раздел, связанный с мелиорацией. «Выделяем 7.5 миллиардов и будем дальше работать», - заявил российский лидер.