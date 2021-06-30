Путин - о проблеме с газификацией в регионах: Если на даче мэра есть газ, значит труба рядом есть

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал проблемы с газификацией в российских регионах.

«Если на даче мэра есть газ, значит труба рядом есть. Газовая труба где-то рядом, и к вашему участку должна быть подведена бесплатно труба», - заявил глава государства

Российский лидер сообщил, что правительство обсуждает идею единого договора для газификации последней мили по пониженным ценам, а также пообещал, что бесплатная для населения газификация до домовладений будет обеспечена обязательно.

Путин заявил, что садоводческие товарищества пока не входят в планы газификации последней мили. По его словам, для начала необходимо решить вопрос с населенными пунктами.

Напомним, 11 июня глава государства подписал закон о «социальной газификации», который позволит реализовать мероприятия по повышению уровня газификации страны и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков.