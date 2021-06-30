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Политика30 июня 2021 14:10

Путин заявил, что вице-премьеры будут курировать отдельные территории РФ

Источник:kp.ru
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Владимир Путин.

Владимир Путин.

Фото: REUTERS

Вице-премьеры будут курировать отдельные российские территории. Об этом в ходе прямой линии сообщил президент России Владимир Путин.

«У нас есть такая практика, по Дальнему Востоку и по Арктике, ЮФО. В целом, практика себя оправдывает и договорились о том, чтобы вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий», - заявил глава государства.

Российский лидер уточнил, что такое решение обосновано тем, что контакт с территориями будет лучше, а также «более прочным» будет погружение в территории и более точечными будут решения на конкретной территории.