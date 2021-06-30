Путин заявил, что перед правительством стоит задача снизить уровень безработицы

Президент России Владимир Путин назвал принципиальным вопрос рынка труда, отметив, что перед российским правительством стоит задача снизить уровень безработицы.

«Вопрос рынка труда является принципиальным. Это одно из главных направлений, которым должны заниматься государство», - заявил глава государства в ходе прямой линии.

Путин выразил сожаление за время пандемии коронавирусной инфекции в стране подросла безработица. «Общий объем - 4,6 - 4,7 процентов, сейчас - подрос до 6 процентов, перед правительством стоит тенденция выйти на доковидный докризисный уровень», - заявил российский лидер.