Путин: Никто не заинтересован в дальнейшем развитии кризиса в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

Никто не заинтересован в дальнейшем развитии кризиса в Нагорном Карабахе. Об этом в среду, 30 июня, заявил российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопросы граждан.

- Россия сыграла свою роль в разрешении этого кризиса, никто не заинтересован в его развитии. Жить все время в тревоге, что возобновится конфликт, невозможно. Это понимают и руководители как Армении, так и Азербайджана. Проблем накопилось много, существует ряд вопросов, - сказал российский лидер.

Напомним, 24 июня президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха в ходе телефонного разговора. Турецкий лидер высказался в поддержку российских усилий по обеспечению реализации договоренностей по поводу ситуации в данном регионе. Кроме того, главы двух государств договорились продолжить координацию для восстановления транспортной инфраструктуры Карабаха.

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