Путин - о том, кому подчиняется президент: российскому народу, избирателям

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во время прямой линии отметил на вопрос о том, кому подчиняется глава государства.

«Российскому народу, избирателям», - ответил глава государства на вопрос о том, кому же подчиняется президент, отметив, что избиратели делают свой выбор, «когда приходят к урнам для голосования», причем «на любом уровне - местном, региональном, либо на общенациональном».

«Конечно, в данном случае, президент, глава государства, подчиняется тем людям, которые ему оказали это высокое доверие», - добавил российский лидер.

Как писал сайт kp.ru, в ходе прямой речи российский лидер заявил, что Борис Ельцин не передавал ему власть. По его словам, когда Ельцин предложил ему баллотироваться, он заявил, что не готов, однако тот, сказал - «подумайте, мы вернемся к этому вопросу». Как отметил Путин, в итоге решение такого вопроса остается за гражданами России.

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