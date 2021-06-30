Путин - о том , где будет работать после отставки: А зачем работать? Буду на печке сидеть

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, где будет работать после отставки.

«Зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть», - сказал глава государства, отвечая на вопрос о работе после отставки.

Российский лидер добавил, что для того, чтобы быть счастливым, необходимо «чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ходе прямо линии глава государства прокомментировал вопрос с возможным приемником. Как отмтеил Путин, «свято место пусто не бывает», а его ответственность заключается в том, чтобы дать рекомендации. «И так происходит во всех странах мира. Подойдет время, и я надеюсь, что такой-то и такой-то человек, достоин, по моему мнению, чтобы возглавить нашу Родину», - заявил российский лидер.