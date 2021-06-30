Путин: главный золотой запас России - это люди Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин назвал людей главным золотым запасом нашей страны. Об этом глава государства сказал в среду, 30 июня, в ходе прямой линии, отвечая на вопросы граждан.

- Главный золотой запас России – это даже не те 600 с лишним миллиардов долларов, накопленных гобсекам в Центральном банке и в министерстве финансов. Главный золотой запас России - это наши люди. И я говорю это не для красного словца и не для того, чтобы кому-то понравиться. Я говорю это, поскольку искренне убежден, что так оно и есть на самом деле, - подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин отметил также, что многонациональный российский народ - в высшей степени духовный народ с очень глубокими историческими и культурными корнями.

Как писал сайт Kp.ru, Владимир Путин во время прямой линии также сообщил, что глава государства подчиняется российскому народу и избирателям.

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