Новым ректором ВШЭ назначен Никита Анисимов

Новым ректором Высшей школы экономики стал Никита Анисимов. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Новым ректором Высшей школы экономики (ВШЭ) назначен Никита Анисимов, который до этого руководил Дальневосточным федеральным университетом, соответствующее распоряжение в пятницу, 2 июля, подписал премьер России Михаил Мишустин.

«Новым ректором Высшей школы экономики стал Никита Анисимов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров.

Никита Анисимов возглавил Дальневосточный федеральный университет в августе 2016 года. Ранее кандидат физико-математических наук, окончивший Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова в 1998 году, работал проректором по учебной работе, первым проректором, а также исполняющим обязанности ректора в Университете машиностроения в Москве.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Ярослав Кузьминов накануне оставил пост ректора ВШЭ, теперь он займет должность научного руководителя вуза.