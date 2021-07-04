Трамп: Я остановил строительство «Северного потока – 2», а Байден «дал ему зеленый свет»

Бывший президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников во Флориде, заявил, что ему удавалось осложнять строительство российского газопровода «Северный поток — 2», а нынешний хозяин Белого дома Джозеф Байден «дал ему зеленый свет».

«Гговорят, что Трамп не был достаточно жестким по отношению к России. Правда? Я остановил их трубопровод. Трубопровод был самым главным источником доходов для России. И я остановил его. А этот парень немедленно дал ему зеленый свет», - сказал экс-лидер Америки.

При этом Дональд Трамп подчеркнул, что у него остаются «хорошие отношения» с главой российского государства Владимиром Путиным.

«И на самом деле у меня были и есть очень, очень хорошие отношения с президентом Путиным. Но это хорошо, а не плохо. Это по-настоящему хорошо», приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты считают завершение строительства трубопровода «свершившимся фактом». К слову, из-за разногласий по российскому газопроводу в американском сенате не могут договориться о 13 кандидатах на важные посты.

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