Юлия Меньшова скорбит о смерти отца Владимира Меньшова: «Всё. Всё… всё…»

Семья Меньшовых - Юлия Меньшова, Вера Алентова и Владимир Меньшов. Режиссер умер 5 июля из-за коронавируса Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова после печальных известий о смерти своего отца – российского и советского режиссера и актера Владимира Меньшова – опубликовала кадры из фильма «Любовь и голуби». Пост она выложила в понедельник, 5 июля, на своей странице в социальной сети Instagram.

- Всё. Всё… всё…, - написала Юлия Меньшова, опубликовав кадры из снятого Владимиром Меньшовым фильма с этими словами, а также фотографии самого режиссера.

Под постом россияне выражают свои соболезнования семье Меньшова. Фото: скрин из Instagram Юлии Меньшовой

Под постом уже набралось огромное количество комментариев от жителей страны, люди выражают свои соболезнование семье телеведущей.

Как сообщал сайт kp.ru, знаменитый кинорежиссер Владимир Меньшов, снявший картины «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит», умер в возрасте 81 года из-за последствий коронавирусной инфекции.

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