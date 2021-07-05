Шахназаров: вместе с Меньшовым уходит советская эпоха

Владимир Меньшов Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В понедельник, 5 июля, ушел из жизни знаменитый режиссер Владимир Меньшов. В эфире Радио «Комсомольская правда» свои соболезнования высказал его коллега, генеральный директор концерна «Мосфильм», Народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Карен Шахназаров, отметив, что Меньшов был его самым близким другом на протяжении десятилетий.

«Вот ближе у меня не было человека, с которым мы были откровенны, с которым мы, как говорится, очень близки со всех точек зрения. Для меня это огромное личное несчастье», - заявил он, назвав смерть режиссера огромным несчастьем для всего русскоговорящего мира, поскольку его картины «пользовались невиданным успехом».

Шахназаров отметил, что фильмы Меньшова «смотрели, смотрят и будут смотреть». Он напомнил о таких картинах, как «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», и те, в которых Меньшов снимался как актер.

«Поэтому это вот, действительно, огромная потеря для культуры. Это такие банальные слова, которые даже не хочется говорить, поскольку часто говоришь. Но в данном случае они наполнены истинным содержанием. Это, действительно, огромная потеря. Одна из принципиальных фигур вообще всего нашего кинематографа за всю его историю. Вот что такое Меньшов. Масштаб потери вот такого рода. Вот такого масштаба мы потеряли фигуру», - сказал режиссер, добавив, что вместе с Меньшовым уходит советская эпоха.

Напомним, Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни. Причиной смерти стало последствие коронавирусной инфекции, которой болел режиссёр. Как сообщили в «Мосфильме», о дате и времени прощания станет известно позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Меньшов – о фильме «Москва слезам не верит»: «Прочитав сценарий, Вера Алентова сказала: «Ну и мура»

11 февраля 1980 года впервые вышла на экраны знаменитая картина, завоевавшая любовь миллионов зрителей и получившая «Оскар» (подробнее)

Вера Алентова: Я отговаривала Меньшова снимать фильм «Москва слезам не верит»

5 июля умер режиссер Владимир Меньшов. Вспоминаем интервью с его супругой, в котором актриса рассказывала «Комсомолке», как создавались главные шедевры ее мужа (подробнее)