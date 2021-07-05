Прощание с Владимиром Меньшовым пройдет в Доме кино 8 июля 2021 Фото: Борис КУДРЯВОВ

Прощание с Владимиром Меньшовым запланировано на 8 июля текущего 2021 года в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщил секретарь российского Союза кинематографистов Михаил Калинин.

- Прощание с Владимиром Валентиновичем запланирована на 8 июля в 11:00 в Большом зале Дома кино, - сообщил он в интервью агентству ТАСС.

Напомним, сегодня умер выдающийся кинорежиссёр, актер и сценарист Владимир Меньшов, снявший знаменитые картины «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит».

Как писал сайт kp.ru, похороны российского и советского режиссера пройдут на Новодевичьем кладбище в российской столице, точное время похорон будет известно чуть позже. Причиной смерти Владимира Меньшова стали последствия коронавирусной инфекции.