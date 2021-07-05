Москалькова госпитализирована с коронавирусом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусом, рассказали в аппарате омбудсмена.

Она находится под наблюдением врачей. Состояние Москальковой оценивается как удовлетворительное, передает ТАСС.

Госпитализация политика не повлияла на работу аппарата уполномоченного по правам человека, добавил собеседник агентства.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, за минувшие сутки в России выявили 24 353 новых случая заражения коронавирусом во всех регионах, за весь период в стране инфекцией заболели 5 635 294 человека. Выздоровели еще 14 540 пациентов, с начала пандемии - 5 083 441 человек.

За сутки от COVID-19 в РФ умерли 654 человека. Всего с начала пандемии в стране от заболевания умерли 138 579 россиян.

Напомним, что сегодня от последствий коронавирусной инфекции умер на 82-м году жизни выдающий советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов.