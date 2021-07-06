Мишустин поручил создать спецкомиссию по исчезновению Ан-26 на Камчатке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил сформировать специальную комиссию под руководством главы министерства транспорта для выяснения обстоятельств исчезновения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом во вторник, 6 июля, сообщает Росавиация.

- По поручению глава кабинета министров России Михаила Мишустина для выяснения обстоятельств происшествия с самолетом Ан-26 на Камчатке сформирована специальная комиссия под руководством министра транспорта государства Виталия Савельева, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в данную комиссию вошли представители федеральных органов исполнительной власти России и Камчатского края.

Росавиация также сообщила, что метеорологический условия во время планируемой посадки самолета были крайне сложными: стоял сильный туман, а горы недалеко от места посадки были закрыты облаками.