На месте крушения Ан-26 на Камчатке нашли тела девяти погибших

Архивное фото разбившегося на Камчатке пассажирского самолета Ан-26. Фото: Александр Суров/ТАСС

К этому часу спасателям удалось обнаружить тела девяти человек, погибших в результате крушения пассажирского самолета Ан-26, который разбился недалеко от поселка Палана в Камчатском крае. Об этом сообщил журналистам источник в экстренных службах региона.

«В ходе поисковых работ на данный момент обнаружены тела девяти погибших», - приводит слова своего собеседника агентство ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что с рассветом на Камчатке возобновились поиски разбившегося самолета на месте авиакатастрофы, спасатели начали извлекать из воды тела погибших .

Напомним,во вторник, 6 июля, перестал выходить на связь пассажирский Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в административный центр Карякского округа, поселок Палана. На борту самолета в тот момент находились 28 человек, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа. По предварительным данным, выжить не удалось никому.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в связи с авиакатастрофой и гибелью людей объявил в регионе трехдневный траур с 7 по 9 июля.

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