Тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке извлекают из воды

Архивное фото разбившегося на Камчатке пассажирского самолета Ан-26. Фото: Александр Суров/ТАСС

Спасатели на Камчатке обнаружили тела погибших при крушении самолета Ан-26, который разбился недалеко от поселка Палана, и начали извлекать их из воды. Об этом утром в среду, 7 июля, рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По его словам, ситуация по числу жертв этой авиакатастрофы «всё время меняется». Глава региона также добавил, что на месте трагедии также будут работать судмедэксперты, которые станут принимать решения «в зависимости от состояния тел и процедур». Кроме того, как только позволят погодные условия, из Петропавловска вылетит команда судмедэкспертов следственного управления Следственного комитета.

Владимир Солодов также сообщил, что при необходимости будет организована транспортировка тел с места происшествия в Петропавловск или в Палану, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что найдены тела шести жертв крушения Ан-26. В связи с авиакатастрофой и гибелью людей губернатор Камчатского края объявил в регионе трехдневный траур с 7 по 9 июля.

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