Прощание с Владимиром Меньшовым 8 июля 2021: прямая онлайн-трансляция

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Прощание с Владимиром Меньшовым пройдет в Москве 8 июля 2021 года. В последний путь Народного артиста РСФСР коллеги и поклонники проводят в Большом зале Центрального дома кинематографистов, сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию траурной церемонии.

Отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе намечено на 14:00. Владимира Валентиновича похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в 16:00.

Напомним, кинорежиссёр, актер и сценарист Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни. Актер и режиссер подарил нам такие прекрасные кинокартины, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Розыгрыш», «Ликвидация» и многие другие.

Смотреть видеосюжет Прощание с Владимиром Меньшовым 8 июля 2021: прямая трансляция

Его коллеги – актеры, режиссеры, телеведущие и обычные зрители, жители страны выражают свои соболезнования семье погибшего.

Ранее заслуженный деятель искусств России Карен Шахназаров, для которого Владимир Меньшов на протяжении десятилетий был самым близким другом, сказал, что вместе с режиссером уходит и советская эпоха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

История любви Владимира Меньшова и Веры Алентовой, длиною в полвека: "Верочка вышла замуж за Володю. Ах, какая досада"

Известный режиссер, народный артист РСФСР скончался на 82-м году (подробности)

«Девушки, уймите вашу мать!»: самые яркие цитаты из фильмов Владимира Меньшова

Владимир Валентинович был одним из тех, кто создал шедевры, разобранные на цитаты и давно ставшие классикой (подробности)

МНЕНИЕ

Владимир Меньшов во всем полагался на судьбу. И она дала ему очень много

Выдающийся режиссер и актер скончался на 82 году жизни (подробности)