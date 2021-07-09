На Украине предрекли «развал» России

Секретарь СНБО Алексей Данилов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предрек «развал» России: по его мнению, в нашей стране проживает слишком много представителей разных национальностей, чтобы она могла сохраниться в нынешнем составе.

«Россия не может выдерживать то состояние, в котором она есть. Она развалится», - заявил секретарь СНБО он в интервью «24 каналу».

Свои слова Данилов объяснил тем, что Россия – страна многонациональная, а народы должны жить отдельно друг от друга.

Напомним, 1 июля Верховная рада приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых «забыли» включить русских и гагаузов. Накануне его подписал спикер украинского парламента, теперь документ должен поступить на подпись к президенту страны Владимиру Зеленскому.

К слову, как ранее рассказывал сайт kp.ru, украинский генерал Геннадий Москаль, который раньше был губернатором Луганской и Закарпатской областей, предрек Незалежной потерю шести областей.