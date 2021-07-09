В России ужесточили административное наказание за незаконный оборот оружия

В России ужесточили ответственность за неисполнение правил оборота оружия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 9 июля, вступили в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие ответственность за неисполнение правил оборота оружия в случаях, когда действия нарушителя «не содержат уголовно наказуемого деяния».

По новым нормам, за незаконное изготовление, приобретение, продажу, передачу, хранение, транспортирование, перевозку, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов нему для граждан вводится штраф до 10 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия, либо административный арест от пяти до 15 суток. Для должностных лиц предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей или дисквалификация до трех лет с возможной конфискацией оружия.

Юридическим же лицам придется заплатить до 500 тысяч рублей. Кроме того, закон предполагает приостановление работы на срок до двух месяцев (60 суток) и тоже возможную конфискацию оружия.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 июля президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей. Теперь подобные действия квалифицируются как тяжкие преступления, наказание за сбыт взрывных устройств предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

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Причиной тому стали даже не трагедии в школах, а общая ситуация нелегальной перевооруженности в стране (подробности).