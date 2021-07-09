Литва начала строить забор на границе с Белоруссией Фото: REUTERS

Литовские военные приступили к установке заграждения на границе с Белоруссией, сообщил представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис.

Забор возводится с целью усиленного контроля за потоком нелегальных мигрантов. Проволочное заграждение установят на протяжении 30 километров «самого беспокойного участка» границы, передает «Интерфакс».

Отмечается, что в этом году на литовско-белорусской границе задержали 1 546 нелегальных мигрантов, прибывших главным образом из Ирака.

Кроме того, в начале июля 2021 Вильнюс объявил режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов из Белоруссии.

Сайт kp.ru разбирался, насколько эффективно стена на границе Литвы с Белоруссией защитит Европу от нелегальных мигрантов.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предположил, что Минск использует нелегальных мигрантов как ответ Белоруссии на санкции, введенные Евросоюзом.