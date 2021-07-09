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Здоровье9 июля 2021 20:27

Доктор Мясников назвал, кому из беременных женщин необходима прививка

Ранее Минздрав разрешил беременным вакцинироваться "Спутником V"
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Доктор Мясников назвал, кому из беременных женщин необходима прививка

Доктор Мясников назвал, кому из беременных женщин необходима прививка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав уже разрешил беременным прививаться от коронавируса. Медики утверждают, что "Спутник V" не опасен для будущих мам или плода, однако рекомендуют прививаться в первую очередь женщинам из групп риска.

С этим согласен и известный врач и телеведущий Александр Мясников.

- Я бы прививал беременных женщин с факторами риска. Тех, кто при заболевании ковидом может умереть или получить серьезные осложнения. Если этого нет, я бы воздерживался, - пояснил медик в эфире радио "Комсомольская правда".

Мясников добавил, что в целом людям из группы риска нужно прививаться в первую очередь. Это врачи, пожилые люди и имеющие хронические заболевания, они составляют 10% от всех заболевших. Таким людям прививка может спасти жизнь, потому что COVID-19 представляет для них смертельную опасность.

Напомним, накануне Миздрав России выпустил обновленную версию Методических рекомендаций по оказанию помощи беременным и новорожденным при коронавирусе. В них разъясняется, что применять вакцину следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Вакцинация рекомендуется женщинам, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертензией, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, ожирением, хронической болезнью почек, заболеваниями печени.