В президента Гаити, погибшего в результате нападения, попало 12 пуль

Президента Гаити, погибшего в результате нападения, попало 12 пуль Фото: REUTERS

Покушение на президента Гаити Жовенеля Моиза совершили пять человек, в результате нападения в него попало 12 пуль. Такие выводы сделал мировой судья, ознакомившись с делом об убийстве политика.

Как передает местный портал Juno7, в Моиза стреляли из оружия калибром 5,56 и 9 миллиметров. Отмечается, что тело президента Гаити было найдено в «плачевном состоянии». По информации издания, пули попали в левое ухо, лоб, живот, правую руку и левую ногу, которая была перебита. Левый глаз Моиза выкололи.

При этом уточняется, что никто из службы охраны политика в результате покушения не пострадал. Согласно заключениям судьи, убийцы что-то искали в доме Моиза, поскольку жилье в момент приезда правоохранителей находилось в полном беспорядке. По всему дому президента следователи обнаружили отверстия от пуль.

Как писал сайт kp.ru, Жовенель Моиз был застрелен неизвестными в своей резиденции в среду, 7 июля. Премьер страны Клод Жозеф рассказал, что на президентскую резиденцию в Порт-о-Пренсе напали люди, которые говорили на испанском языке. В результате нападения пострадала и жена президента Мартин Моиз, Ранее сообщалось, что она скончалась от полученных ранений, однако потом эти сообщения опровергли, женщина находится в критическом состоянии.

После убийства президента власти Гаити объявили военное положение, а в госдепартаменте США заявили, что Вашингтон готов оказать помощь в расследовании этого преступления.