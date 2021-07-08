Полиция Гаити задержала подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза

Президент Гаити Жовенель Моиз Фото: REUTERS

Полиция Гаити задержала подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза, сообщает агентство France Presse со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах республики.

Вскоре информацию о задержании предполагаемых убийц главы государства на своей странице в Twitter подтвердил госсекретарь Гаити Франц Экзантюс. Более подробные сведения он обещал предоставить позже.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду, 7 июля, появилось сообщение о том, что Жовенель Моиз был застрелен неизвестными в своей резиденции. Премьер страны Клод Жозеф рассказал, что на президентскую напали люди, которые говорили на испанском языке. В результате нападения пострадала и жена президента. Ранее сообщалось, что она скончалась от полученных ранений, однако потом эти сообщения опровергли, женщина жива.

После убийства президента власти Гаити объявили военное положение, а в госдепартаменте США заявили, что Вашингтон готов оказать помощь в расследовании этого преступления.