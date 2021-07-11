Корабль с Ричардом Брэнсоном на борту стартовал с космодрома в Нью-Мехико Фото: REUTERS

Корабль компании Virgin Galactic с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту стартовал с космодрома в штате Нью-Мехико. Космическое судно с пассажирами на борту выполнило успешный запуск в космос с первого частного космодрома Соединенных Штатов Spaceport America в воскресенье, 11 июля.

Сегодня основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон полетит в космос вместе с топ-менеджерами организации на космическом корабле VSS Unity, разработанном Virgin Galactic. Корабль поднимется на высоту 80 километров при помощи самолета-носителя White Knight Two, какое-то время проведет в космосе, а после вернется на планету. Перед полетом бизнесмен и другие члены экипажа прошли специальную подготовку.

Напомним, что компания Virgin Galactic немного изменила время полета: корабль должен был стартовать с космодрома в штате Нью-Мехико в 16:00 по московскому времени, однако из-за погодных условий полет отложили на полтора часа. Сайт kp.ru проводит прямую онлайн-трансляцию события.

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