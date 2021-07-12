Песков: освоение космоса без участия государства невозможно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Процесс освоения космоса без участия государства с привлечением только лишь частных инвестиций невозможен. Такое мнение в понедельник, 12 июля, выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента объяснил, что при частной космической программе по-прежнему велик процент государственного инвестирования и поддержки со стороны государства.

- Чисто частные инвестиции - это очень редкий пример. Есть различные формы субсидирования, кредитования, госзаказов. Освоение космоса без ведущей роли государства практически невозможно, слишком дорогостоящий и объемный процесс, - сказал Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

В то же время представитель Кремля сообщил, что в последнее время количество частных инвестиций растет, и со временем оно будет становиться только больше. Некоторые российские проекты, например «Морской старт», уже становились предметом частного финансирования.

Напомним, вчера британский миллиардер и основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон совершил полет к границе космоса: космические корабль поднялся на высоту в 86 километров над уровнем море.

Комментируя данный частный полет, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил надежду на то, что российские миллиардеры тоже начнут вкладываться в развитие космических технологий.