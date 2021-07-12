Еврокомиссия выделит Литве 10 миллионов евро на борьбу с нелегальной миграцией Фото: REUTERS

Комиссар Евросоюза во внутренним делам Илва Йохансон заявила, что Еврокомиссия готова оказать Литве финансовую помощь в борьбе с нелегальной миграцией.

До конца лета ЕК направит Вильнюсу десять миллионов евро, сообщила Йохансон во время выступления в комитете Европарламента.

Как писал сайт kp.ru, ранее в ЕК заявляли, что не готовы дать Литве деньги на строительство забора на границе с Белоруссией. Между тем в понедельник, 12 июля 2021, Европейское пограничное агентство сообщило о проведении срочной операции на литовско-белорусской границе в связи увеличившимся потоком мигрантов.

Напомним, Литва приступила к установке заграждения на границе с Белоруссией с целью усиленного контроля за потоком нелегальных мигрантов. В начале июля 2021 Вильнюс объявил режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов из Белоруссии.