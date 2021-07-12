Пограничное агентство ЕС начинает срочную операцию на границе Литвы и Белоруссии из-за мигрантов Фото: REUTERS

Европейское пограничное агентство (Frontex) сообщило о проведении срочной операции на границе Литвы и Белоруссии в связи увеличившимся потоком мигрантов.

Агентство решило провести оперативное пограничное вмешательство после запроса литовских властей. При этом офицеры и оборудование были направлены на литовско-белорусскую границу еще в начале июля, говорится на сайте Frontex.

«Ситуация на границе Литвы с Белоруссией остается тревожной. Я решил провести быстрое пограничное вмешательство для укрепления внешней границы ЕС», – заявил исполнительный директор пограничного агентства ЕС Фабрис Леггери.

Отмечается, что на границу будут направлены дополнительные силы пограничников, патрульных автомобилей, а также сотрудники для переговоров с мигрантами и сбора информации об их участии в преступных организациях. Работа пограничников ЕС будет развернута в течение ближайших дней, уточняется в сообщении.

Между тем, Литва призывает ЕС ввести против Белоруссии пятый пакет санкций в связи с наплывом нелегальных мигрантов, передает агентство Delfi. Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис обвинил Минск в использовании мигрантов в качестве гибридного оружия против стран ЕС, что, по его словам, выглядит «даже более цинично, чем посадка самолета рейса Ryanair». Как заявил Ландсбергис, Брюссель обязан не позволить «авторитарным режимам» использовать людей как инструмент политического давления на ЕС.

В пятницу, 9 июля 2021, Литва приступила к установке заграждения на границе с Белоруссией с целью усиленного контроля за потоком нелегальных мигрантов. В начале июля 2021 Вильнюс объявил режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов из Белоруссии.

Ранее Ландсбергис предположил, что Минск использует нелегальных мигрантов как ответ Белоруссии на санкции, введенные Евросоюзом.

Сайт kp.ru разбирался, насколько эффективно стена на границе Литвы с Белоруссией защитит Европу от нелегальных мигрантов.