Посол России в США: Москва не питает иллюзий о прорыве в отношениях после встречи Путина и Байдена

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов Фото: Евгения ГУСЕВА

Москва не питает «никаких иллюзий о кардинальных прорывах» в отношениях между Россией и США после встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве, но «возможности для позитивной динамики есть». Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая во время видеоконференции перед студентами Миддлберийского института по изучению международных проблем в Монтерее (штат Калифорния).

«Мы не питаем никаких иллюзий о кардинальных прорывах. За последние годы накопилось слишком много взаимных претензий и противоречий, которые одним рывком урегулировать не получится. Однако возможности для позитивной динамики есть. Их открывает достижение понимания о целесообразности восстановления системных контактов по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки дня», - приводит слова российского дипломата пресс-служба посольства на своей странице в Facebook.

Анатолий Антонов отметил, что важнейшей договоренностью российско-американского саммита в Женеве «стало решение начать комплексный двусторонний диалог».

Напомним, как писал сайт kp.ru, встреча президентов двух стран в Женеве состоялась 16 июня. После саммита оба лидера государств пообщались с журналистами, и каждый из них представил свое видение итогов этих переговоров.

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Эксперты и политологи по просьбе Радио «Комсомольская Правда» оценили встречу лидеров России и США и пришли к выводу, что диалог еще не начался, но шансы на него есть (подробности).