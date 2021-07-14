Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 14 июля 2021 года

МакSим больше месяца лежит в больнице с тяжелой формой пневмонии. Фото: Евгения ГУСЕВА

Певица МакSим почти месяц находится в больнице с диагнозом двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени. Врачи прикладывают усилия, чтобы спасти артистку, но хороших новостей из больницы пока не приходит. Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 14 июля 2021 года.

Несколько дней назад неназванная подруга МакSим сообщила СМИ о начавшемся сепсисе (заражении крови). Однако, спустя пару часов эти слова опровергли представители артистки:

- Есть показатели к улучшению состояния артистки. Всем здравия, - написала в блоге директор МакSим Маргарита Соколова.

Другой информации от окружения 38-летней женщины в последнее время не было. Пока известно лишь то, что артистка находится в медикаментозном сне (искусственной коме). Ее тело подключено к аппарату ЭКМО (выполняет функции легких).

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев заявил kp.ru, что обслуживание такого оборудования обходится примерно в 1 млн рублей в сутки.

Напомним, Марина Абросимова (настоящее имя) была госпитализирована в середине прошлого месяца. Первые симптомы заболевания артистка почувствовала во время концерта в Казани. Несмотря на недомогание певица закончила программу. Позже врачи скажут, что при таком диагнозе делать этого не стоило.

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