Путин ответил на предложение Зеленского о встрече

Президент России Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин во время беседы с журналистами во вторник, 13, июля, ответил на предложение украинского Владимира Зеленского о личной встрече.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее лидер Незалежной заявил, что «некоторые вещи», изложенные в статье главы российского государства «Об историческом единстве русских и украинцев», можно было бы обсудить при личной встрече. Он также оценил, что материал был опубликован на двух языках – русском и украинском.

Владимир Путин отметил, что нынешние киевские власти «найдут, о чем поговорить» в отношении его публикации.

«Если есть желание подискутировать, я думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать её сначала, эту статью, проанализировать, поднять документы. Я думаю, они так и сделают», - сказал он.

«Они найдут, о чём здесь поговорить. Когда говорю они, я имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины», - добавил Владимир Путин.

Интервью президента опубликовано на официальном сайте Кремля.

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Статья «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликована на сайте Кремля сразу на русском и на украинском языках. «Комсомолка» публикует главные выдержки из этой статьи (подробности).